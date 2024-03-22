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إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا تتجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية

3/22/2024 2:52:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال سانشيز في تصريحات للصحفيين إنه توصل إلى هذا الاتفاق مع زعماء تلك الدول خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل.

وجاء في بيان مشترك نشرته أيرلندا عقب الاجتماع "نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".

وصرح رئيس الوزراء الإسباني بأنه يتوقع أن يتم الاعتراف من جانب بلاده خلال الدورة الحالية للبرلمان التي تستمر 4 سنوات والتي بدأت العام الماضي.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في إسبانيا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

لكن الكنيست الإسرائيلي تبنى في فبراير/شباط الماضي إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.

ويقول إعلان نتنياهو إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية، حسب وصف الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة

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