Friday, 22 March 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معان: وقفة احتجاجية رفضا لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

3/22/2024 2:51:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعه أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة، رفضا لمواصلة استمرار قوات جيش الاحتلال الصهيوني هجماته وانتهاكاته باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر والاباده الجماعيه بشكل يومي في قطاع غزة بشكل متزايد ، والتي أثارت سخط كافة شعوب العالم والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.


وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ، إن الحرب الحالية بين كيان محتل يملك كافة انواع الأسلحة المدمره ، وبدعم امريكي وغربي وشعب يكافح من أجل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وأشاروا ، أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الصهيونية على قطاع غزة، الذي يموت شعبه من الجوع أمام أنظار العالم ، بسبب منع الكيان الغاصب دخول المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان قطاع غزة ، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة.

MENAFN22032024000072011014ID1108011359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث