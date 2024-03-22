معان: وقفة احتجاجية رفضا لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Alghad Newspaper) حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعه أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة، رفضا لمواصلة استمرار قوات جيش الاحتلال الصهيوني هجماته وانتهاكاته باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر والاباده الجماعيه بشكل يومي في قطاع غزة بشكل متزايد ، والتي أثارت سخط كافة شعوب العالم والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.



وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ، إن الحرب الحالية بين كيان محتل يملك كافة انواع الأسلحة المدمره ، وبدعم امريكي وغربي وشعب يكافح من أجل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأشاروا ، أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الصهيونية على قطاع غزة، الذي يموت شعبه من الجوع أمام أنظار العالم ، بسبب منع الكيان الغاصب دخول المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان قطاع غزة ، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة.