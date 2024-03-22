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إربد: مسيرة حاشدة تندد باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة

3/22/2024 2:51:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي

انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الهاشمي بوسط اربد، ندد فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالب المشاركون بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان بعد أن ارتقى ما يزيد عن 32 الف شهيد وجرح ما يزيد عن 80 الف في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

واستنكروا صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الصهيوني الامريكي الغاشم على المدنيين الابرياء في غزة.

وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل.
وحيا المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان من الكرامة إلى غزة،، خيارنا المقاومة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وتنديدا بالمجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء لتفريغ القطاع من أهله.

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