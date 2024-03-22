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الأمطار الأخيرة تنعش آمال المزارعين في الكرك

3/22/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنعشت الهطولات المطرية الكثيفة المصاحبة للمنخفض الجوي الأخير، آمال مزارعي الكرك بتحسن الموسم الزراعي بعد انحباس الأمطار لفترة زمنية.
وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأمطار الغزيرة التي رافقت المنخفض الجوي الأخير ستسهم في دعم الموسم الزراعي وتحسينه من خلال زيادة مخزون الرطوبة بالتربة، والذي ينعكس إيجاباً على المحاصيل الصيفية، ومنها البقوليات والمحاصيل الحقلية التي زرعت متأخرة بالمناطق الغربية من المحافظة.

وأشار المهندس الطراونة إلى أن نسبة الهطولات بلغت 30 ملم بالمتوسط وستساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية وزيادة مستوى السدود، مثل سد الموجب وسد اللجون، وزيادة حصة المخزون المائي الآتي من الحصاد المائي في الآبار المنزلية، وإطالة أعمار نباتات المراعي الطبيعية التي ستساهم في خفض فاتورة الأعلاف بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية، كذلك بتحسين جودة ثمار الأشجار.

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