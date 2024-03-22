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الرصد الآلي هل يمنع بيع حبوب الحمام بمكة المكرمة - جريدة الوطن السعودية

3/22/2024 2:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حوّلت عمالة مخالفة لنظام إقامة العمل والعمال في العاصمة المقدسة المساحات المحيطة بإشارات المرور في عدد من أحياء مكة المكرمة لتكون مكانًا لبيع حبوب الطعام للحمام الذي يتواجد في هذه المساحات بشكل كبير، مستغلين تعاطف قائدي المركبات في شراء ما يحملونه من حبوب معبأة بأكياس بلاستيكية صغيرة لا يتجاوز سعر الواحد منها ريالًا واحدًا، حيث يقومون بنثرها للحمام بشكل مباشر، ثم تعيد تلك العمالة تعبئة تلك الحبوب، وتجميعها بكميات كبيرة في أماكن قريبة من تلك الإشارات، وذلك من أجل سهولة وسرعة تعبئتها ومن ثم بيعها من جديد على قائدي المركبات.
وكشفت جولة لـ((الوطن)) أن تلك العمالة تتواجد عند الإشارات على الأخص عند الصباح الباكر وحتى غروب الشمس، منتشرين حول الإشارات، وفي مواقع قريبة، وما إن تعمل الإشارة الحمراء حتى ينطلقوا للتجول بين المركبات لبيع الحبوب التي يحملونها ويوزعونها على الحمام بشكل سريع غير عابئين بتحول الإشارة المرورية إلى اللون الأخضر، وغير عابئين بأبواق السيارات التي تنطلق لاستعجالهم وإخلائهم للطريق حتى يسمحوا للمركبات بالمرور.
وتركز تلك العمالة تواجدها في عدد من الإشارات الرئيسة، وهي إشارة الفيحاء والشهداء وشارع الحج والمعابدة والزاهر والشوقية والعتيبية، إضافة إلى عدد من الإشارات الأخرى المؤدية إلى الحرم المكي.
مخالفة وتشويه
أوضح عضو جمعية حقوق الإنسان محمد عبدالرحيم كلنتن لـ((الوطن)) أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر على نحو ملحوظ وبشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبات كثير من العمالة يعدونها مصدر رزق، حيث تختار تلك العمالة عددا من الإشارات التي تتواجد بجوارها ساحات، ويقومون بجلب الحمام إليها، وتوزيع الحب عليه لفترة حتى يعتاد الحمام على الموقع، ومن ثم يقومون ببيع الحبوب للعابرين وقائدي المركبات مستغلين حب الناس للتصدق.
وبين أن ما تقوم به هذه العمالة يعد مخالفا لنظام العمل، وهو تشوه بصري للعاصمة المقدسة، موضحا أن القانون ينص على فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال على كل من يقوم بإلقاء الطعام للحمام، مطالبا بتفعيل هذا القانون.
وقال ((المواطن والمقيم يعدان شريكان في المخالفة والتشويه البصري، ربما نتيجة عدم وعي بأن هذا الأمر مخالف، لذا يجب على الجميع الالتزام والتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء هذه الظاهرة، أو أن يتم وضع كاميرات رصد على الإشارات يتم الاستناد إليها لفرض غرامة مالية على قائد المركبة الذي يقوم بشراء هذا الطعام من العمالة ويمنحه للحمام، وإن تم تنفيذ هذا فسوف تنتهي المشكلة بشكل كبير، ولن نجد هؤلاء العمالة ولا الحمام عند الإشارات خلال فترة وجيزة)).
وأضاف ((الجانب التوعوي مهم جدًا من قبل الجهات المعنية عبر كافة وسائل الإعلام، وذلك من أجل استشعار أهمية النظام ومنع المخالفين، واستشعار أهمية الهوية البصرية الملائمة للمكان وجودة الحياة التي تنعكس من خلال المناظر الحضارية لهذا الوطن)).
استجرار الحمام
من جانبه، يشير ياسر الرفاعي، وهو أحد مرتادي الطريق المؤدي إلى إشارة الفيحاء إلى أن ((هذا الموقع لم يكن فيه قبل أشهر أي نوع من أنواع الطيور، لكن العمالة عمدت إلى وضع الماء والحبوب للحمام، وبدأوا إطعامه وسقيه، وبهذه الطريقة استقطبوا كثيرا من الحمام الذي وجد ما يشربه ويأكله، وهكذا شيئا فشيئا ساهموا في جعل المنظر غير لائق، إضافة إلى توقف قائدي المركبات وتعاطفهم مع هؤلاء الباعة الذي حين وجدوا هذه الاستجابة صاروا يتواجدون بشكل أطول وأعداد أكبر، حيث تحول الأمر لمصدر دخل لهم)).
وأضاف ((لو تعاون الجميع في عدم الشراء فلن نجد مثل هذه المناظر، لذا أجزم أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وهو من يحارب مثل هذه الظواهر السلبية التي لا بد من الحد منها ومنع انتشارها)).

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