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أعراض إجهاد العين وضعف النظر

3/22/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعراض إجهاد العين:
شعور بتعب أو إرهاق في العين.
حكة وألم في العين.
تدميع أو جفاف العينين.
الصداع.
ألم في الرقبة، والأكتاف، والظهر.
زيادة حساسية العينين للضوء.
صعوبة التركيز.
شعور بأنك غير قادر على فتح عينيك.
أعراض ضعف النظر:
عدم القدرة على رؤية الأشياء الموجودة في مركز النظر، حيث يرى المصاب نقاطًا عمياء في مركز النظر (ضعف النظر المركزي).
تكون الرؤية المركزية جيدة، ولكن لا يستطيع المصاب رؤية الأشياء الموجودة على جانبي العين أو فوق أو تحت مستواها (ضعف النظر الجانبي).
عدم القدرة على الرؤية في الليل أو في الإضاءة الخافتة (العمى الليلي).
إحساس بضبابية أو غباش الرؤية.
شعور بأنّ مجال الرؤية كأنه مغطى بغطاء أو ما شابه.

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