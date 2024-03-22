أعراض إجهاد العين وضعف النظر

(MENAFN
- Al Watan) أعراض إجهاد العين:
شعور بتعب أو إرهاق في العين.
حكة وألم في العين.
تدميع أو جفاف العينين.
الصداع.
ألم في الرقبة، والأكتاف، والظهر.
زيادة حساسية العينين للضوء.
صعوبة التركيز.
شعور بأنك غير قادر على فتح عينيك.
أعراض ضعف النظر:
عدم القدرة على رؤية الأشياء الموجودة في مركز النظر، حيث يرى المصاب نقاطًا عمياء في مركز النظر (ضعف النظر المركزي).
تكون الرؤية المركزية جيدة، ولكن لا يستطيع المصاب رؤية الأشياء الموجودة على جانبي العين أو فوق أو تحت مستواها (ضعف النظر الجانبي).
عدم القدرة على الرؤية في الليل أو في الإضاءة الخافتة (العمى الليلي).
إحساس بضبابية أو غباش الرؤية.
شعور بأنّ مجال الرؤية كأنه مغطى بغطاء أو ما شابه.
MENAFN22032024000089011017ID1108011286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.