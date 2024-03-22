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أجاويد..مبادرة خلّاقة لأهداف سامية

3/22/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد منطقة عسير نهضة شاملة وحراكا تنمويا ... فكريا ... ثقافيا ... إجتماعيا ... رياضيا .. هدفه إفادة إنسان عسير وإستغلال قدراته وطاقته لأجل إرساء قواعد ثابتة تستحيل إلى قيم مجتمعية ثابته يعود أثرها الإيجابي على الوطن والنهوض به .. فعماد نهضة الأوطان إنسانها ... وهذا ما عملت عليه خطط التنمية في بلادنا .. التي تعتمد على ممكنات مادية وبشرية .. لا يمكن أن تحقق هذه الخطط أهدافها مالم تتكامل عناصر القوة فيها وتستكمل كافة جوانبها . وأهم عنصر هو الإنسان ، فهو الهدف والغاية، ومن هنا كانت مباردة أجاويد التي أطلقها عاشق عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها ... جاعلا من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان .. منهجا وعنوانا لهذه المبادرة الخلاقة الإبداعية التي أحالت عسير من شمالها لجنوبها ، ومن شرقها لغربها شعلة نشاط في ليال الخير ...،ليالي الجود ... ليالي شهرنا المبارك ... فكانت فعاليات مبادرة أجاويد التي نعيش هذه الأيام نسختها الثانية بعد أن حققت النسخة الأولى في رمضان العام الماضي 1444هـ نجاحا منقطع النظير .. شارك فيها آلاف من أبناء منطقة عسير عبر مساراتها الثلاث ( العطاء ... الوعي ... القوة ) فكان أن تفجرت طاقات ومواهب أبناء وبنات منطقة عسير من كافة شرائح المجتمع عن أعمال إبداعية ومبادرات نوعية .. وصدق الأمير تركي بن طلال حين قال :
"سينقشع أفضل مافي داخلكم ويتجلى ، لتنير درركم كل ماهو داكن ، لأن عنايتكم على الإحساس بالجمال في أي شيء ، سيوصلكم لمعنى الجلال في كل شيء".
إن ما تشهده كافة محافظات ومراكز منطقة عسير من حراك فكري ، وثقافي ، واجتماعي ، ورياضي سيكون له أثره الإيجابي والفعال على المدى الطويل في ترسيخ قيم العطاء وخدمة المجتمع في كافة أوجه العمل الخيري .. كما أن سيؤدي إلى رفع الحس الجمعي من خلال الوعي الذي تبثه المنصات الإعلامية لتفعيل الأنشطة الإجتماعيه عبر برامج صممت بعناية كي لا تكون مخرجاتها آنية تنتهي بانتهاء الفعالية أو الفوز بمسابقة ، وإنما ستكون إضافة نوعية تساهم في تعزيز المعرفة وتسهم في تنميتها ... كما أن نشر ثقافة الرياضة وأهميتها لصحة الفرد والمجتمع سيجعل من الرياضة جزء هام من برنامج حياة الفرد.
فالحمد لله على ما تحقق من منجز يصب في صالح الإنسان والإرتقاء به للنهوض بأغلى وطن ، وشكرا شكرا ليس له حد لعاشق عسير تركي بن طلال صاحب فكرة هذه المبادرة وعرابها .. ، وشكرا لإنسان عسير الذي تفاعل مع هذه المبادرة الخلاقة.

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