%79 من سكان المملكة ملتزمون بتعزيز لياقتهم البدنية خلال رمضان

(MENAFN
- Al Watan) بين استبيان أجرته نيو بالانس، وهي علامة رياضية شهيرة تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقراً رئيساً لها أن أكثر من ثلثي سكان المملكة يشعرون بأنهم بطاقة أكبر خلال ليالي شهر رمضان، وأنهم يكونون في قمة نشاطهم لممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار وحتى الليل.
وسلط الاستبيان الذي ركز على اللياقة البدنية في رمضان 2024، الضوء على التزام وعادات وسلوكيات سكان المملكة في مزاولة التمارين الرياضية التي تعزز من لياقتهم البدنية خلال شهر رمضان.
وقال 79% من السكان المشاركين في الاستطلاع في المملكة إن الصوم يعزز من قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية.
وكشف الاستبيان الذي اعتمد في دراسة حديثة أجرتها علامة ((نيو بالانس)) الرياضية المرادفة للتميز في رياضة الجري، أن سكان السعودية، وإلى جانب اهتمامهم البالغ بالمسائل الروحانية خلال الشهر الفضيل، فإنهم يولون كذلك أهمية كبيرة باللياقة والصحة البدنية خلال هذا الشهر الفضيل.
أنماط صحية
يكشف الاستبيان عن مزيد من أسرار أنماط الحياة الصحية التي يتبعها سكان المملكة خلال شهر رمضان المبارك.
وتجسيداً للعلاقة الوثيقة بين القدرة على الانضباط العقلي والبدني خلال الشهر الفضيل، أشار 82 % ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم حددوا أهدافاً واضحة للياقة البدنية خلال شهر رمضان، بينما تقول الغالبية العظمى من المستطلَعين (79%) إن الصوم يعزز من قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية.
ومن جانب آخر، أشار أكثر من ثلثي السكان (67%) من السكان في المملكة ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم يجدون سهولة كبيرة في الحفاظ على الروتين الخاص باللياقة البدنية خلال شهر رمضان المبارك، حيث وقت التدريبات التي يعدها الناس أكبر تغيير يطرأ على نشاطهم الرياضي خلال شهر رمضان.
اللياقة البدنية في ليالي رمضان
إلى جانب الالتزام الكبير بمزاولة التمارين الرياضية للمحافظة على اللياقة البدنية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن معظم الأنشطة البدنية تكون في الليل، وذلك تزامناً مع ظهور شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من عشاق الأنشطة الليلية.
وأفاد أكثر من 6 من أصل كل 10 (64%) ممن شملهم الاستطلاع، أنهم يشعرون بطاقة أكبر خلال ليالي رمضان، فيما قال أكثر من النصف (51%) إنهم يكونون في قمة نشاطهم لممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار وحتى الليل.
أنشطة متنوعة
أظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية المُستطلَعين من المقيمين قي المملكة يفضلون ممارسة الأنشطة البدنية خلال شهر رمضان، وأشار قرابة ثلاثة أرباعهم (72%) إلى أن يزاولون خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها والجري وتمارين الصالة الرياضية وركوب الدراجات.
يرون أن الصوم يعزز قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية
يجدون سهولة كبيرة في الحفاظ على الروتين الخاص باللياقة البدنية خلال رمضان
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