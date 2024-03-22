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%79 من سكان المملكة ملتزمون بتعزيز لياقتهم البدنية خلال رمضان

3/22/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بين استبيان أجرته نيو بالانس، وهي علامة رياضية شهيرة تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقراً رئيساً لها أن أكثر من ثلثي سكان المملكة يشعرون بأنهم بطاقة أكبر خلال ليالي شهر رمضان، وأنهم يكونون في قمة نشاطهم لممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار وحتى الليل.
وسلط الاستبيان الذي ركز على اللياقة البدنية في رمضان 2024، الضوء على التزام وعادات وسلوكيات سكان المملكة في مزاولة التمارين الرياضية التي تعزز من لياقتهم البدنية خلال شهر رمضان.
وقال 79% من السكان المشاركين في الاستطلاع في المملكة إن الصوم يعزز من قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية.
وكشف الاستبيان الذي اعتمد في دراسة حديثة أجرتها علامة ((نيو بالانس)) الرياضية المرادفة للتميز في رياضة الجري، أن سكان السعودية، وإلى جانب اهتمامهم البالغ بالمسائل الروحانية خلال الشهر الفضيل، فإنهم يولون كذلك أهمية كبيرة باللياقة والصحة البدنية خلال هذا الشهر الفضيل.
أنماط صحية
يكشف الاستبيان عن مزيد من أسرار أنماط الحياة الصحية التي يتبعها سكان المملكة خلال شهر رمضان المبارك.
وتجسيداً للعلاقة الوثيقة بين القدرة على الانضباط العقلي والبدني خلال الشهر الفضيل، أشار 82 % ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم حددوا أهدافاً واضحة للياقة البدنية خلال شهر رمضان، بينما تقول الغالبية العظمى من المستطلَعين (79%) إن الصوم يعزز من قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية.
ومن جانب آخر، أشار أكثر من ثلثي السكان (67%) من السكان في المملكة ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم يجدون سهولة كبيرة في الحفاظ على الروتين الخاص باللياقة البدنية خلال شهر رمضان المبارك، حيث وقت التدريبات التي يعدها الناس أكبر تغيير يطرأ على نشاطهم الرياضي خلال شهر رمضان.
اللياقة البدنية في ليالي رمضان
إلى جانب الالتزام الكبير بمزاولة التمارين الرياضية للمحافظة على اللياقة البدنية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن معظم الأنشطة البدنية تكون في الليل، وذلك تزامناً مع ظهور شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من عشاق الأنشطة الليلية.
وأفاد أكثر من 6 من أصل كل 10 (64%) ممن شملهم الاستطلاع، أنهم يشعرون بطاقة أكبر خلال ليالي رمضان، فيما قال أكثر من النصف (51%) إنهم يكونون في قمة نشاطهم لممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار وحتى الليل.
أنشطة متنوعة
أظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية المُستطلَعين من المقيمين قي المملكة يفضلون ممارسة الأنشطة البدنية خلال شهر رمضان، وأشار قرابة ثلاثة أرباعهم (72%) إلى أن يزاولون خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها والجري وتمارين الصالة الرياضية وركوب الدراجات.
يرون أن الصوم يعزز قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية
يجدون سهولة كبيرة في الحفاظ على الروتين الخاص باللياقة البدنية خلال رمضان

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