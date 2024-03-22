3 مستشفيات بمكة تستقبل 21 شخصا تعرضوا لحادثة دهس

(MENAFN
- Al Watan) تسبب قائد مركبة كان يقودها بسرعة عالية من نوع "أنوفا" في اصطدام مركبتين من الخلف لتقتحم إحدى سفر الإفطار الرمضانية بجوار مسجد زينب بنت جحش وتدهس الذين كانوا يجلسون بجوار السفرة منتظرين أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار لصيام.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوطن"، فإن عدد الذين تم دهسهم 21 شخصاً من جنسيات مختلفة توفي أحدهم وتم التحفظ على الجثمان في المستشفى، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى حراء ومستشفى باشراحيل ومركز مكة الطبي وذلك لتلقي العلاج اللازم في حين مازالت الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها حول الحادثة وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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