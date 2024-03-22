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3 مستشفيات بمكة تستقبل 21 شخصا تعرضوا لحادثة دهس

3/22/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب قائد مركبة كان يقودها بسرعة عالية من نوع "أنوفا" في اصطدام مركبتين من الخلف لتقتحم إحدى سفر الإفطار الرمضانية بجوار مسجد زينب بنت جحش وتدهس الذين كانوا يجلسون بجوار السفرة منتظرين أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار لصيام.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوطن"، فإن عدد الذين تم دهسهم 21 شخصاً من جنسيات مختلفة توفي أحدهم وتم التحفظ على الجثمان في المستشفى، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى حراء ومستشفى باشراحيل ومركز مكة الطبي وذلك لتلقي العلاج اللازم في حين مازالت الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها حول الحادثة وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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