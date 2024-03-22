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محافظ الغربية يوجه بالالتزام بالتعريفة الجديدة

3/22/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، والانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الجمعة بمدينتي كفر الزيات وبسيون لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

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وأصدر المحافظ القرار 394 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

وكلف المحافظ مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108011281

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