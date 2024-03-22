محافظ الغربية يوجه بالالتزام بالتعريفة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، والانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الجمعة بمدينتي كفر الزيات وبسيون لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
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وأصدر المحافظ القرار 394 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.
وكلف المحافظ مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011281
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