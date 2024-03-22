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المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

3/22/2024 2:24:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.67 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وذكرت المركزي الصيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108011280

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