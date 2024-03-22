المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.67 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وذكرت المركزي الصيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011280
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