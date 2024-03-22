محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد محافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.
وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.
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ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف، زادت أجرة خط“السويس – المرج” لتصبح 36 جنيها، و”السويس – نويبع” من 114.25 جنيه إلى 132 جنيها على وهي المسافة الأطول من بين خطوط الأقاليم.
وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.75 جنيه، بينما تراوحت الزيادة في الخطوط الداخلية بين 25 قرشا و75 قرشا، 2.50 جنيه لخط السخنة، و5 جنيهات زيادة لأجرة الزعفرانة.
ومن جانبه، قال عبد العظيم محمد، مدير مشروع المواقف، إن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجارٍ تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.
وتابع أن 60% من الميكروباص على الخطوط الداخلية بين أحياء السويس وضواحيها تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالسولار، وبالنسبة لسيارات التاكسي أكثر من 50% تعمل بالغاز الطبيعي والذي يتوفر في أكثر من 11 محطات داخل المدينة، والباقي السيارات تعمل بالبنزين.
المصدر:
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