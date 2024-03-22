محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد محافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

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ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف، زادت أجرة خط“السويس – المرج” لتصبح 36 جنيها، و”السويس – نويبع” من 114.25 جنيه إلى 132 جنيها على وهي المسافة الأطول من بين خطوط الأقاليم.

وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.75 جنيه، بينما تراوحت الزيادة في الخطوط الداخلية بين 25 قرشا و75 قرشا، 2.50 جنيه لخط السخنة، و5 جنيهات زيادة لأجرة الزعفرانة.

ومن جانبه، قال عبد العظيم محمد، مدير مشروع المواقف، إن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجارٍ تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.

وتابع أن 60% من الميكروباص على الخطوط الداخلية بين أحياء السويس وضواحيها تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالسولار، وبالنسبة لسيارات التاكسي أكثر من 50% تعمل بالغاز الطبيعي والذي يتوفر في أكثر من 11 محطات داخل المدينة، والباقي السيارات تعمل بالبنزين.

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