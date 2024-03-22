%2.3 انخفاضًا في الإيرادات المالية للصين خلال أول شهرين من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.3 % على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5 % بعد التعديل على أساس مقارن.

وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن الحكومة المركزية جمعت 2.07 تريليون يوان (حوالي 291.8 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 4.8 % على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية 2.39 تريليون يوان، دون تغيير عن العام السابق.

موضوعاتالذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

وبلغت إيرادات الضرائب 3.78 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى فبراير، بانخفاض 4% على أساس سنوي.

وارجع نائب وزير المالية الصيني لياو مين انخفاض الإيرادات المالية إلى أساس مقارن أعلى قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي وحوافز خفض الضرائب والرسوم في البلاد لدعم الشركات.

وأضاف لياو أن الإنفاق المالي للبلاد توسع بنسبة 6.7% خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 15.3% من الميزانية السنوية للبلاد.

وتم توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاعات مثل تعزيز التوظيف والتعليم وخدمات المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية والريفية والزراعة والغابات والحفاظ على المياه والنقل، بحسب لياو.

وفي تقرير عمل الحكومة، تعهدت البلاد بمواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2024. كما تم الكشف عن مجموعة من التدابير لتعزيز النمو هذا العام، بما فيها 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية.

المصدر: