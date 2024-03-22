%2.3 انخفاضًا في الإيرادات المالية للصين خلال أول شهرين من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.3 % على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5 % بعد التعديل على أساس مقارن.
وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن الحكومة المركزية جمعت 2.07 تريليون يوان (حوالي 291.8 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 4.8 % على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية 2.39 تريليون يوان، دون تغيير عن العام السابق.
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وبلغت إيرادات الضرائب 3.78 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى فبراير، بانخفاض 4% على أساس سنوي.
وارجع نائب وزير المالية الصيني لياو مين انخفاض الإيرادات المالية إلى أساس مقارن أعلى قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي وحوافز خفض الضرائب والرسوم في البلاد لدعم الشركات.
وأضاف لياو أن الإنفاق المالي للبلاد توسع بنسبة 6.7% خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 15.3% من الميزانية السنوية للبلاد.
وتم توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاعات مثل تعزيز التوظيف والتعليم وخدمات المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية والريفية والزراعة والغابات والحفاظ على المياه والنقل، بحسب لياو.
وفي تقرير عمل الحكومة، تعهدت البلاد بمواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2024. كما تم الكشف عن مجموعة من التدابير لتعزيز النمو هذا العام، بما فيها 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011278
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