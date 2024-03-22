ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج بنسبة 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 149.64 مليار يوان (حوالي 21.09 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من العام الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” بلغ 33.18 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.6% على أساس سنوي.
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وذكرت الوزارة أن إيرادات المشروعات المتعاقد عليها في الخارج ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 138.06 مليار يوان.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011276
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