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ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج بنسبة 10%

3/22/2024 2:24:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 149.64 مليار يوان (حوالي 21.09 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من العام الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” بلغ 33.18 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.6% على أساس سنوي.

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وذكرت الوزارة أن إيرادات المشروعات المتعاقد عليها في الخارج ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 138.06 مليار يوان.

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108011276

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