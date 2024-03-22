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تسلا تخفض إنتاجها في الصين مع تباطؤ نمو المبيعات

3/22/2024 2:24:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت“تسلا” الإنتاج في مصنعها بالصين في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وازدياد حدة المنافسة بأكبر سوق للمركبات في العالم، وفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن الشركة الأمريكية أخطرت العاملين بمصنعها في شنغهاي في وقت سابق هذا الشهر بتقليل حجم إنتاج كل من“موديل 3′′ و”موديل واي” عن طريق العمل خمسة أيام أسبوعيًا بدلاً من العمل ستة أيام ونصف كالمعتاد.

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وتم خفض الإنتاج ابتداءً من وقت سابق هذا الشهر، دون التوضيح للموظفين متى سيعود مستوى الإنتاج لطبيعته.

وتشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسة شديدة ليس فقط من قبل“بي واي دي” ولكن من قبل مجموعة كبيرة من الشركات المصنعة

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108011275

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