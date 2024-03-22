تسلا تخفض إنتاجها في الصين مع تباطؤ نمو المبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت“تسلا” الإنتاج في مصنعها بالصين في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وازدياد حدة المنافسة بأكبر سوق للمركبات في العالم، وفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر.
وأوضحت المصادر أن الشركة الأمريكية أخطرت العاملين بمصنعها في شنغهاي في وقت سابق هذا الشهر بتقليل حجم إنتاج كل من“موديل 3′′ و”موديل واي” عن طريق العمل خمسة أيام أسبوعيًا بدلاً من العمل ستة أيام ونصف كالمعتاد.
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وتم خفض الإنتاج ابتداءً من وقت سابق هذا الشهر، دون التوضيح للموظفين متى سيعود مستوى الإنتاج لطبيعته.
وتشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسة شديدة ليس فقط من قبل“بي واي دي” ولكن من قبل مجموعة كبيرة من الشركات المصنعة
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011275
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