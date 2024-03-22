الأمم المتحدة: التجارة الدولية تستعد للانتعاش خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت الأمم المتحدة بأنه بعد عدة أرباع من التراجع، تستعد التجارة الدولية للانتعاش خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

ووفقًا لآخر البيانات الصادرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 3%، أي ما يعادل نحو تريليون دولار، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 32 تريليون دولار عام 2022 -وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

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وعلى الرغم من هذا التراجع، أظهر قطاع الخدمات مرونة بزيادة قدرها 500 مليار دولار (8%) عن العام السابق، في حين شهدت التجارة في السلع انخفاضا بمقدار 1.3 تريليون دولار، أو 5%، مقارنة بعام 2022.

وذكر المؤتمر أنه في حين شهدت الاقتصادات الكبرى عمومًا انخفاضًا في العام الماضي في تجارة البضائع – أو استيراد وتصدير البضائع – إلا أن هناك استثناءات.

فلقد أظهرت روسيا“تقلبات ملحوظة في إحصاءات التجارة”، وبحلول نهاية عام 2023، نمت تجارة السلع في الصين (بزيادة خمسة في المائة من حيث الواردات) والهند (نمو الصادرات بنسبة خمسة في المائة) على الرغم من انخفاضها بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخلال عام 2023، انخفض الأداء التجاري في العالم النامي بنحو أربعة في المائة وبنحو ستة في المائة في الاقتصادات المتقدمة. وشهدت التجارة بين بلدان الجنوب، أو التجارة بين الاقتصادات النامية، انخفاضا حادا بنحو سبعة في المائة.

ومع ذلك، انعكست هذه الاتجاهات في الربع الأخير من عام 2023، مع استئناف نمو البلدان النامية والتجارة فيما بين بلدان الجنوب بينما ظلت التجارة في البلدان المتقدمة مستقرة.

واستمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على التجارة الثنائية، كما يتضح من قيام روسيا بتخفيض اعتمادها التجاري على الاتحاد الأوروبي مع زيادة اعتمادها على الصين. وانخفض الاعتماد التجاري المتبادل بين الصين والولايات المتحدة بشكل أكبر في عام 2023.

وعلى المستوى الإقليمي، خالفت التجارة بين الاقتصادات الأفريقية الاتجاه العالمي بزيادة قدرها 6% في العام الماضي، في حين تخلفت التجارة البينية في شرق آسيا وأميركا اللاتينية عن المتوسط ​​العالمي.

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