تايوان ترفع أسعار الكهرباء 11% اعتباراً من أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الاقتصاد في تايوان الجمعة، رفع أسعار الكهرباء بنسبة 11% في المتوسط اعتباراً من الأول من أبريل، وذلك في محاولة للحد من خسائر شركة الكهرباء التي تديرها الحكومة.

وقالت الوزارة في بيان، إن قرار رفع أسعار الكهرباء يتضمن زيادة قدرها 25% بالنسبة لكبار المستهلكين في القطاع الصناعي، وأوضحت أن الوضع المالي لشركة“تاي باور” خطير للغاية، ما يستلزم رفع الأسعار على نحو معتدل كي تتمكن الشركة من مواصلة تطوير ودعم استقرار الطاقة.

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وأضافت أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء بالنسبة لـ 93% من الأسر يبلغ أقل من 20 دولاراً تايوانياً مشيرة إلى أن هذه تعد تكلفة زهيدة.

ويعد ارتفاع أسعار الكهرباء أحد الأسباب التي دعت المصرف المركزي لزيادة سعر الفائدة الأساسي على نحو غير متوقع أمس الخميس لمحاولة احتواء توقعات التضخم، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

أبقت شركة“سي بي سي” للتكرير التابعة للحكومة أسعار البنزين والغاز الطبيعي منخفضة بشكل مصطنع خلال الفترة الماضية، رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في تحقيق شركة“تاي باور” خسائر متراكمة بقيمة 386.2 مليار دولار تايواني (12.07 مليار دولار) بحلول نهاية 2023.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة في بيان صدر الخميس، أنها تخطط لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار تايواني من فائض موازنة العام الماضي لتعزيز الموارد المالية للشركة.

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