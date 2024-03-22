تايوان ترفع أسعار الكهرباء 11% اعتباراً من أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة الاقتصاد في تايوان الجمعة، رفع أسعار الكهرباء بنسبة 11% في المتوسط اعتباراً من الأول من أبريل، وذلك في محاولة للحد من خسائر شركة الكهرباء التي تديرها الحكومة.
وقالت الوزارة في بيان، إن قرار رفع أسعار الكهرباء يتضمن زيادة قدرها 25% بالنسبة لكبار المستهلكين في القطاع الصناعي، وأوضحت أن الوضع المالي لشركة“تاي باور” خطير للغاية، ما يستلزم رفع الأسعار على نحو معتدل كي تتمكن الشركة من مواصلة تطوير ودعم استقرار الطاقة.
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وأضافت أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء بالنسبة لـ 93% من الأسر يبلغ أقل من 20 دولاراً تايوانياً مشيرة إلى أن هذه تعد تكلفة زهيدة.
ويعد ارتفاع أسعار الكهرباء أحد الأسباب التي دعت المصرف المركزي لزيادة سعر الفائدة الأساسي على نحو غير متوقع أمس الخميس لمحاولة احتواء توقعات التضخم، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
أبقت شركة“سي بي سي” للتكرير التابعة للحكومة أسعار البنزين والغاز الطبيعي منخفضة بشكل مصطنع خلال الفترة الماضية، رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في تحقيق شركة“تاي باور” خسائر متراكمة بقيمة 386.2 مليار دولار تايواني (12.07 مليار دولار) بحلول نهاية 2023.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة في بيان صدر الخميس، أنها تخطط لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار تايواني من فائض موازنة العام الماضي لتعزيز الموارد المالية للشركة.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011273
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