ارتفاع معدل التضخم في اليابان إلى 2.8% خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بوتيرة أسرع مما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج) سجل 2.8 في المائة في فبراير، وهو أعلى بمقدار 0.8 نقطة عن يناير.

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وأدى البرنامج الحكومي لدعم فواتير الكهرباء وغاز المدن إلى تراجع رسوم الكهرباء والغاز، لكن وزارة الشئون الداخلية تؤكد أن التأثير كان ضعيفا الشهر الماضي.

ويقيس معدل التضخم الأساسي التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون داخل اليابان على أساس سنوي، ذلك باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة