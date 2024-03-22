ارتفاع معدل التضخم في اليابان إلى 2.8% خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بوتيرة أسرع مما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج) سجل 2.8 في المائة في فبراير، وهو أعلى بمقدار 0.8 نقطة عن يناير.
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وأدى البرنامج الحكومي لدعم فواتير الكهرباء وغاز المدن إلى تراجع رسوم الكهرباء والغاز، لكن وزارة الشئون الداخلية تؤكد أن التأثير كان ضعيفا الشهر الماضي.
ويقيس معدل التضخم الأساسي التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون داخل اليابان على أساس سنوي، ذلك باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة
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