Friday, 22 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع معدل التضخم في اليابان إلى 2.8% خلال فبراير

3/22/2024 2:24:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بوتيرة أسرع مما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج) سجل 2.8 في المائة في فبراير، وهو أعلى بمقدار 0.8 نقطة عن يناير.

موضوعات متعلقة الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

وأدى البرنامج الحكومي لدعم فواتير الكهرباء وغاز المدن إلى تراجع رسوم الكهرباء والغاز، لكن وزارة الشئون الداخلية تؤكد أن التأثير كان ضعيفا الشهر الماضي.

ويقيس معدل التضخم الأساسي التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون داخل اليابان على أساس سنوي، ذلك باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة

MENAFN22032024000202011048ID1108011272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث