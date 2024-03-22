40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية الإماراتية في الأسبوع الثاني من رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية مكاسبها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 40 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.628 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

موضوعاتالذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، خلال الأسبوع، بواقع 28.6 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و11.1 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 1.08% بمكاسب 100.2 نقطة ليقفل عند 9321.59 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 1.55% رابحاً نحو 140.56 نقطة ليقفل عند 9205.56 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.42% تعادل 17.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4280.35 نقطة.

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