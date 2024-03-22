40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية الإماراتية في الأسبوع الثاني من رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية مكاسبها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 40 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.628 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، خلال الأسبوع، بواقع 28.6 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و11.1 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 1.08% بمكاسب 100.2 نقطة ليقفل عند 9321.59 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 1.55% رابحاً نحو 140.56 نقطة ليقفل عند 9205.56 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.42% تعادل 17.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4280.35 نقطة.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011271
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