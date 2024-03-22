انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية الأسهم الأمريكية بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ارتفاعها لمستويات قياسية على مدار الجلستين الماضيتين في ظل تفاؤل المستثمرين بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

واستقر مؤشر“داو جونز” عند 39766 نقطة، ويعد مرتفعاً بنحو 2.8% على مدار الأسبوع الجاري وحتى ختام جلسة الخميس، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ ديسمبر.

موضوعاتالذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

وتراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة طفيفة بلغت 0.13% أو 21 نقطة إلى 16380 نقطة، كما انخفض مؤشر“S&P 500” بمقدار 5 نقاط إلى 5236 نقطة، ويعد كلاهما مرتفعاً بنسبة 2.7% و2.4% على الترتيب خلال هذا الأسبوع.

وصعد سهم“فيدكس” بنسبة 7.49% إلى 284.68 دولار، بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح معدلة فاقت توقعات المحللين.

قال“آرت هوجان” كبير محللي استراتيجيات السوق في“بي رايلي ويلث”، إنه ربما يكون أحد أسباب حالة التفاؤل التي يشهدها السوق هو توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام رغم إشارة البيانات الأخيرة لزيادة التضخم.

وهبط سهم صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” بنسبة 3.18% على خلفية تقرير من وكالة“بلومبرج” أشار إلى خفض الشركة إنتاجها في الصين بسبب تباطؤ نمو المبيعات.

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