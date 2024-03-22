انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية الأسهم الأمريكية بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ارتفاعها لمستويات قياسية على مدار الجلستين الماضيتين في ظل تفاؤل المستثمرين بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
واستقر مؤشر“داو جونز” عند 39766 نقطة، ويعد مرتفعاً بنحو 2.8% على مدار الأسبوع الجاري وحتى ختام جلسة الخميس، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ ديسمبر.
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وتراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة طفيفة بلغت 0.13% أو 21 نقطة إلى 16380 نقطة، كما انخفض مؤشر“S&P 500” بمقدار 5 نقاط إلى 5236 نقطة، ويعد كلاهما مرتفعاً بنسبة 2.7% و2.4% على الترتيب خلال هذا الأسبوع.
وصعد سهم“فيدكس” بنسبة 7.49% إلى 284.68 دولار، بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح معدلة فاقت توقعات المحللين.
قال“آرت هوجان” كبير محللي استراتيجيات السوق في“بي رايلي ويلث”، إنه ربما يكون أحد أسباب حالة التفاؤل التي يشهدها السوق هو توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام رغم إشارة البيانات الأخيرة لزيادة التضخم.
وهبط سهم صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” بنسبة 3.18% على خلفية تقرير من وكالة“بلومبرج” أشار إلى خفض الشركة إنتاجها في الصين بسبب تباطؤ نمو المبيعات.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011270
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