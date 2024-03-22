مسئول بالمركزي الأوروبي: البدء في خفض الفائدة لا يعني بالضرورة سلسلة متتالية لاحقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“يواكيم ناجل” عضو مجلس المركزي الأوروبي أن البدء في خفض الفائدة لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك سلسلة من التخفيضات اللاحقة.
وصرح“ناجل” رئيس البنك المركزي الألماني لقناة“إم إن آي” عبر الإنترنت بأنه مع توقع عودة التضخم للمستهدف البالغ 2% في عام 2025، يتزايد الاحتمال بأنه سيكون هناك خفض للفائدة قبل العطلة الصيفية في أغسطس، ولكن لا ينبغي على المستثمرين استنتاج أن الأمر نفسه سيحدث في كل اجتماع لاحق، وذلك حسبما نقلت“بلومبرج”.
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وأضاف أن الأمر يعتمد على البيانات وليس من المؤكد أن تسير كل الأمور بسلاسة لبقية العام أو ربما للعام المقبل، لذا علينا أن نكون يقظين وحذرين.
وتتوافق تلك التصريحات مع ما ذكرته“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والتي أكدت خلالها أن المسؤولين لا يمكنهم الالتزام بمزيد من الخطوات بعد التخفيض المحتمل في يونيو.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011269
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