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مسئول بالمركزي الأوروبي: البدء في خفض الفائدة لا يعني بالضرورة سلسلة متتالية لاحقة

3/22/2024 2:24:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر“يواكيم ناجل” عضو مجلس المركزي الأوروبي أن البدء في خفض الفائدة لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك سلسلة من التخفيضات اللاحقة.

وصرح“ناجل” رئيس البنك المركزي الألماني لقناة“إم إن آي” عبر الإنترنت بأنه مع توقع عودة التضخم للمستهدف البالغ 2% في عام 2025، يتزايد الاحتمال بأنه سيكون هناك خفض للفائدة قبل العطلة الصيفية في أغسطس، ولكن لا ينبغي على المستثمرين استنتاج أن الأمر نفسه سيحدث في كل اجتماع لاحق، وذلك حسبما نقلت“بلومبرج”.

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وأضاف أن الأمر يعتمد على البيانات وليس من المؤكد أن تسير كل الأمور بسلاسة لبقية العام أو ربما للعام المقبل، لذا علينا أن نكون يقظين وحذرين.

وتتوافق تلك التصريحات مع ما ذكرته“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والتي أكدت خلالها أن المسؤولين لا يمكنهم الالتزام بمزيد من الخطوات بعد التخفيض المحتمل في يونيو.

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108011269

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