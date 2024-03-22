المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية

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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب القادمة من روسيا وبلاروسيا، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها مع جارتها الأوكرانية.

وقالت المفوضية في مقترحها الذي قدمته خلال القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل على مدار يومي 21 و22 مارس، إن فرض الرسوم الجمركية يهدف لمنع روسيا وحليفتها من تشويه أسواق الاتحاد، وتهدئة المزارعين الذين احتجوا منذ أشهر مضت على واردات الحبوب رخيصة الثمن.

وتضمن المقترح فرض رسوم بقيمة 95 يورو (102.76 دولار) على طن الحبوب، ورسوم بنسبة 50% من قيمة شحنات البذور الزيتية، مع تطبيق هذه التدابير بعد موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي تجنب فرض عقوبات صريحة على المنتجات الزراعية الروسية كي لا يتسبب ذلك في اضطراب الإمدادات العالمية، وأنه في ظل القيود الجمركية المقترحة، سوف يظل عبور الحبوب إلى بلدان أخرى عبر دول الاتحاد مسموحاً به بجانب أعمال التخزين والنقل.

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