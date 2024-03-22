المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية

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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب القادمة من روسيا وبلاروسيا، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها مع جارتها الأوكرانية.
وقالت المفوضية في مقترحها الذي قدمته خلال القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل على مدار يومي 21 و22 مارس، إن فرض الرسوم الجمركية يهدف لمنع روسيا وحليفتها من تشويه أسواق الاتحاد، وتهدئة المزارعين الذين احتجوا منذ أشهر مضت على واردات الحبوب رخيصة الثمن.
وتضمن المقترح فرض رسوم بقيمة 95 يورو (102.76 دولار) على طن الحبوب، ورسوم بنسبة 50% من قيمة شحنات البذور الزيتية، مع تطبيق هذه التدابير بعد موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي تجنب فرض عقوبات صريحة على المنتجات الزراعية الروسية كي لا يتسبب ذلك في اضطراب الإمدادات العالمية، وأنه في ظل القيود الجمركية المقترحة، سوف يظل عبور الحبوب إلى بلدان أخرى عبر دول الاتحاد مسموحاً به بجانب أعمال التخزين والنقل.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011268
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