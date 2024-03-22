باول: لا يمكن الاعتماد على البيانات فقط لوضع سياسة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” إن الجائحة كان لها آثار“دائمة”، وإنه من أجل وضع سياسة جيدة، لا يمكن للبنك المركزي الأمريكي الاعتماد فقط على بيانات الاقتصاد الكلي.

وبدلًا من ذلك، ذكر“باول” الجمعة خلال حدث بعنوان“الفيدرالي يستمع” حول كيفية تعامل الأمريكيين مع الاقتصاد، أن صناع السياسة يحتاجون إلى الاستماع مباشرة للمواطنين والشركات.

ولم يدل“باول” بأي تصريحات حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة، والتي أبقى البنك المركزي عليها ثابتة في نطاق 5.25% و5.5% في اجتماعه في وقت سابق من هذا الأسبوع، للمرة الخامسة على التوالي.

مع ذلك، أكد صناع السياسة عقب اجتماعهم الأخير تمسكهم بالتقديرات السابقة، والتي أشارت إلى خفض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل هذا العام، وهو ما خفف من الضغوط على سوق الأسهم ودفع المؤشرات إلى مستويات قياسية.

وأشار“باول” في مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها على الأرجح، وأن البنك المركزي عازم على خفضها هذا العام، مؤكدًا أن التضخم آخذ في الهبوط بشكل تدريجي.

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