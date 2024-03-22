باول: لا يمكن الاعتماد على البيانات فقط لوضع سياسة جديدة

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” إن الجائحة كان لها آثار“دائمة”، وإنه من أجل وضع سياسة جيدة، لا يمكن للبنك المركزي الأمريكي الاعتماد فقط على بيانات الاقتصاد الكلي.
وبدلًا من ذلك، ذكر“باول” الجمعة خلال حدث بعنوان“الفيدرالي يستمع” حول كيفية تعامل الأمريكيين مع الاقتصاد، أن صناع السياسة يحتاجون إلى الاستماع مباشرة للمواطنين والشركات.
ولم يدل“باول” بأي تصريحات حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة، والتي أبقى البنك المركزي عليها ثابتة في نطاق 5.25% و5.5% في اجتماعه في وقت سابق من هذا الأسبوع، للمرة الخامسة على التوالي.
مع ذلك، أكد صناع السياسة عقب اجتماعهم الأخير تمسكهم بالتقديرات السابقة، والتي أشارت إلى خفض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل هذا العام، وهو ما خفف من الضغوط على سوق الأسهم ودفع المؤشرات إلى مستويات قياسية.
وأشار“باول” في مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها على الأرجح، وأن البنك المركزي عازم على خفضها هذا العام، مؤكدًا أن التضخم آخذ في الهبوط بشكل تدريجي.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011267
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