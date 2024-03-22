ارتفاع إنتاج كنوك الصينية من النفط المحلي 6.6% في عام 2023

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أعلنت شركة“كنوك”، أكبر منتج بحري في الصين، إعطاء الأولوية للاستكشاف والتطوير في الأصول المحلية، مع توسيع أعمالها في الخارج ودفع تحول الطاقة إلى الأمام.
وبحسب مؤتمر النتائج السنوي للشركة، ارتفع إنتاج“كنوك” المحلي من النفط الخام والسوائل في 2023 بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 982.47 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنمو إنتاج الصين 2% إلى 4.19 مليون برميل يوميًا، فيما قفز إنتاج الغاز المحلي للشركة 12.3% إلى 638.8 مليار قدم مكعبة (الصين +5.8%).
وقال الرئيس التنفيذي“تشو شينهواي” إن الشركة ستواصل إنفاق ما يصل إلى 14 مليار يوان (1.94 مليار دولار) سنويًا على التنقيب المحلي في السنوات المقبلة، وهو ما يمثل 68.2% من الإنفاق الرأسمالي للاستكشاف للشركة البالغ 19.8 مليار يوان في عام 2023.
وأضاف“تشو”:“أود أن أقول: إن الأعمال التجارية في الصين هي أكبر وأهم ساحة معركة لدينا، فالصين هي أكبر سوق، ونحن نتمتع بأكبر ميزة من خلال كوننا الأقرب إلى عملائنا، ونتطلع إلى مشروعات النفط والغاز في أنجولا”، وفقًا لـ”إس آند بي جلوبال”.
وتستهدف“كنوك” إنتاج 1.95 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2024، بزيادة حوالي 5% من 1.86 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2023، مع توقعات أعلى تبلغ 2.16 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2025 و2.25 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2026.
من خلال الاستثمار المستمر على مدى عقود من الزمن، اكتشفت“كنوك” حقلين نفطيين كبيرين في بحر بوهاي وبحر الصين الجنوبي في مارس، حيث يبلغ حجم كل منهما أكثر من 100 مليون طن متري، أو 733 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011266
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