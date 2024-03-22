ارتفاع إنتاج كنوك الصينية من النفط المحلي 6.6% في عام 2023

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أعلنت شركة“كنوك”، أكبر منتج بحري في الصين، إعطاء الأولوية للاستكشاف والتطوير في الأصول المحلية، مع توسيع أعمالها في الخارج ودفع تحول الطاقة إلى الأمام.

وبحسب مؤتمر النتائج السنوي للشركة، ارتفع إنتاج“كنوك” المحلي من النفط الخام والسوائل في 2023 بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 982.47 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنمو إنتاج الصين 2% إلى 4.19 مليون برميل يوميًا، فيما قفز إنتاج الغاز المحلي للشركة 12.3% إلى 638.8 مليار قدم مكعبة (الصين +5.8%).

وقال الرئيس التنفيذي“تشو شينهواي” إن الشركة ستواصل إنفاق ما يصل إلى 14 مليار يوان (1.94 مليار دولار) سنويًا على التنقيب المحلي في السنوات المقبلة، وهو ما يمثل 68.2% من الإنفاق الرأسمالي للاستكشاف للشركة البالغ 19.8 مليار يوان في عام 2023.

وأضاف“تشو”:“أود أن أقول: إن الأعمال التجارية في الصين هي أكبر وأهم ساحة معركة لدينا، فالصين هي أكبر سوق، ونحن نتمتع بأكبر ميزة من خلال كوننا الأقرب إلى عملائنا، ونتطلع إلى مشروعات النفط والغاز في أنجولا”، وفقًا لـ”إس آند بي جلوبال”.

وتستهدف“كنوك” إنتاج 1.95 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2024، بزيادة حوالي 5% من 1.86 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2023، مع توقعات أعلى تبلغ 2.16 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2025 و2.25 مليون برميل مكافئ يوميًا في عام 2026.

من خلال الاستثمار المستمر على مدى عقود من الزمن، اكتشفت“كنوك” حقلين نفطيين كبيرين في بحر بوهاي وبحر الصين الجنوبي في مارس، حيث يبلغ حجم كل منهما أكثر من 100 مليون طن متري، أو 733 مليون برميل.

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