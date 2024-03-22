الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

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تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لكن المؤشر الرئيسي الذي أنهى الجلسة مستقرًا، سجل مكاسب أسبوعية، فيما حققت الأسهم الألمانية مستوى قياسيًا جديدًا.
وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 509.64 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي جديد للمرة السابعة هذا الشهر، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1%.
وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.60% إلى 7930 نقطة، فيما انخفض مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 8151 نقطة.
وخفض البنك المركزي السويسري الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%، لتصبح سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفض تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه أمس، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه ألمح إلى أن خفضها ربما يلوح في الأفق مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
من جانبه قال“يواكيم ناجل” عضو مجلس المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني، الجمعة، إن البدء في خفض الفائدة لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك سلسلة من التخفيضات اللاحقة.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011265
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