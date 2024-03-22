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الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة

3/22/2024 2:24:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق ارتفاع إنتاج كنوك الصينية من النفط المحلي 6.6% في عام 2023

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لكن المؤشر الرئيسي الذي أنهى الجلسة مستقرًا، سجل مكاسب أسبوعية، فيما حققت الأسهم الألمانية مستوى قياسيًا جديدًا.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 509.64 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي جديد للمرة السابعة هذا الشهر، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1%.

وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.60% إلى 7930 نقطة، فيما انخفض مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 8151 نقطة.

وخفض البنك المركزي السويسري الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%، لتصبح سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفض تكاليف الاقتراض.

من جهة أخرى، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه أمس، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه ألمح إلى أن خفضها ربما يلوح في الأفق مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

من جانبه قال“يواكيم ناجل” عضو مجلس المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني، الجمعة، إن البدء في خفض الفائدة لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك سلسلة من التخفيضات اللاحقة.

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108011265

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