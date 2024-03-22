مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق

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وافق مجلس النواب الأمريكي الجمعة، على مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار للحفاظ على تمويل الحكومة حتى سبتمبر، ما يترك لمجلس الشيوخ ساعات قليلة لتمرير التشريع قبل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة الجزئي عند منتصف الليل.
ويشير التصويت بأغلبية 286 صوتًا مقابل 134 إلى قرب نهاية المعركة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر حول نطاق إنفاق واشنطن للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر.
واستند رئيس مجلس النواب الجمهوري“مايك جونسون”، في تمرير المشروع إلى الأعضاء الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين الذين يحاولون تقويض إنفاق إدارة الرئيس“جو بايدن”، ما أثار غضب بعض أعضاء حزبه.
وينص مشروع القانون الحالي على توفير 886 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع، بما في ذلك زيادة القوات الأمريكية، ويغطي أيضًا وزارات الأمن الداخلي والعدل والخزانة والخارجية، إلى جانب إدارة الإيرادات الداخلية.
وحدث آخر إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية خلال رئاسة“دونالد ترامب”، في الفترة من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011264
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