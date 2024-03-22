مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق

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وافق مجلس النواب الأمريكي الجمعة، على مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار للحفاظ على تمويل الحكومة حتى سبتمبر، ما يترك لمجلس الشيوخ ساعات قليلة لتمرير التشريع قبل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة الجزئي عند منتصف الليل.

ويشير التصويت بأغلبية 286 صوتًا مقابل 134 إلى قرب نهاية المعركة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر حول نطاق إنفاق واشنطن للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر.

واستند رئيس مجلس النواب الجمهوري“مايك جونسون”، في تمرير المشروع إلى الأعضاء الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين الذين يحاولون تقويض إنفاق إدارة الرئيس“جو بايدن”، ما أثار غضب بعض أعضاء حزبه.

وينص مشروع القانون الحالي على توفير 886 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع، بما في ذلك زيادة القوات الأمريكية، ويغطي أيضًا وزارات الأمن الداخلي والعدل والخزانة والخارجية، إلى جانب إدارة الإيرادات الداخلية.

وحدث آخر إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية خلال رئاسة“دونالد ترامب”، في الفترة من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019.

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