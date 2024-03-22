الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه المحققة خلال الأسبوع، مع ارتفاع الدولار مقابل جميع عملات مجموعة الدول العشر باستثناء الين.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.15% أو 24.7 دولار عند 2160 دولارًا للأوقية، لينهي المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا.
بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1% عند 104.46 نقطة، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وأوضح“شان رايثاثا” الخبير الاقتصادي لدى“فانجارد”، أن النموذج الأساسي لتوقعات أكبر شركة لإدارة الأصول في الولايات المتحدة يشير إلى عدم خفض الفائدة في 2024، وهو ما قد يكون له تداعيات على البنوك المركزية والأسواق حول العالم.
وفي حين ثبّت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% وتمسك بتوقعاته لثلاث مرات خفض لتكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام، لكنه أكد أيضًا أنه لن يبدأ التحرك حتى يكون لديه المزيد من الثقة في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2%.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011263
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