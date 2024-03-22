الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية وداكس يحقق مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة ارتفاع إنتاج كنوك الصينية من النفط المحلي 6.6% في عام 2023

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه المحققة خلال الأسبوع، مع ارتفاع الدولار مقابل جميع عملات مجموعة الدول العشر باستثناء الين.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.15% أو 24.7 دولار عند 2160 دولارًا للأوقية، لينهي المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا.

بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1% عند 104.46 نقطة، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضح“شان رايثاثا” الخبير الاقتصادي لدى“فانجارد”، أن النموذج الأساسي لتوقعات أكبر شركة لإدارة الأصول في الولايات المتحدة يشير إلى عدم خفض الفائدة في 2024، وهو ما قد يكون له تداعيات على البنوك المركزية والأسواق حول العالم.

وفي حين ثبّت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% وتمسك بتوقعاته لثلاث مرات خفض لتكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام، لكنه أكد أيضًا أنه لن يبدأ التحرك حتى يكون لديه المزيد من الثقة في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2%.

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