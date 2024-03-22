الإسكان: 22 أبريل.. بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 22/4/2024، وحتى يوم الخميس 13/6/2024، في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور أحمد إسماعيل، إنه سيتم تسليم 45 عمارة بها 1080 وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور – بالحي 39′′ منطقة 2600 فدان سابقاً بالمدينة، وذلك وفقا لمواعيدٍ محددة.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 و53، يوم الإثنين 22 /4 /2024، ووحدات العمارتين 2 و54، يوم الثلاثاء 23 /4 /2024، ووحدات العمارتين 3 و55، يوم الأربعاء 24 /4 /2024، ثم باقى الوحدات تباعا.

وتابع:“تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 يونيو 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام”، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 24/3/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الحاصلين على شهادات صادرة من لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، والذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة وطبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانا ضمن القطاع الثاني بالمدينة، وذلك وفقاً لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط بعد خصم نسبة الطرق وطبقاً للقواعد المعمول بها.

وقال إنه يمكن الاطلاع على كافة الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.

وأكد أنور أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

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