الإسكان: 22 أبريل.. بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 22/4/2024، وحتى يوم الخميس 13/6/2024، في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة.
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور أحمد إسماعيل، إنه سيتم تسليم 45 عمارة بها 1080 وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور – بالحي 39′′ منطقة 2600 فدان سابقاً بالمدينة، وذلك وفقا لمواعيدٍ محددة.
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وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 و53، يوم الإثنين 22 /4 /2024، ووحدات العمارتين 2 و54، يوم الثلاثاء 23 /4 /2024، ووحدات العمارتين 3 و55، يوم الأربعاء 24 /4 /2024، ثم باقى الوحدات تباعا.
وتابع:“تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 يونيو 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام”، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 24/3/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الحاصلين على شهادات صادرة من لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، والذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة وطبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانا ضمن القطاع الثاني بالمدينة، وذلك وفقاً لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط بعد خصم نسبة الطرق وطبقاً للقواعد المعمول بها.
وقال إنه يمكن الاطلاع على كافة الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي.
وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.
وأكد أنور أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108011262
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