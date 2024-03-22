استشهاد 82 مواطنا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 82 مواطنا، إضافة إلى 110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت مصادر طبية، إن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 32.070 شهيدا، و74.298 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
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