استشهاد 82 مواطنا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 82 مواطنا، إضافة إلى 110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر طبية، إن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 32.070 شهيدا، و74.298 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.