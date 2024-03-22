مصادر عبرية تروي تفاصيل عملية دير ابزيع وتقول ان المنفذ تصرف بحرفية عسكرية عالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / نقلت مصادر اعلامية عبرية تقارير صادرة عن مسؤولين في جيش الاحتلال عن الشهيد مجاهد بركات عملية مستوطنة دوليف غرب رام الله صباح اليوم والذين قالوا انه اظهر حرفية عالية.
وبحسب الاعلام العبري فان الشهيد بركات المنفذ كان ينتظر طوال الليل في احراش قريبة، وضع نقاطا ليكون متمركز فيها اثناء العملية، ويبدو انه استدرج الجنود عبر إطلاق النار تجاه سيارة المستوطنين وعاد لموقعه ليطلق النار لمدة 5 ساعات.
واضافت المصادر العبرية :" استطاع المنفذ اسقاط طائرة مسيرة صغيره إسرائيلية بسلاحه".
وعن السلاح الذي مان بحوزته قالت المصادر العبرية انه استخدم بندقية قنص وكان يطلق النار بمهارة عالية وتدريب عالي الجودة حيث أصاب الجنود واحدا تلو الآخر
ومنهم أصيب بجراح حرجة.
وادعو الاحتلال انه و بسبب سوء الطقس هناك ومنطقة جبلية حرجية استدعى الجيش
طائرة أباتشي ومسيرة لقصفه.
وقالت المصادر العبرية ان المنفذ استطاع
اطلاق النار مباشرة تجاه
الطائرة
بعدها قامت بإطلاق رشقات من الرصاص تجاهه ولم تصبه، ثم توجه لنقطة اخرى اكثر تحصينا له، فأكمل اطلاق النار بسلاحه حين ظهر الفيديو وكان سلاحه ذات قاعدة ومثبت يمكن له قنص اي جندي.
وقالت المصادر ان قيادة الجيش قررت انهاء المعركة من خلال اطلاق صاروخين باتجاهه الاول لم يصبه وواصل إطلاق النار، وفي الصاروخ الثاني استطاعت الطائرة قتله فورا بشظايا الصاروخ.
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