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الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

3/22/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن المنظمات الإنسانية؛ مثل WCK التي يقودها خوسيه أندريس، تعمل على إيصال المساعدات الحيوية.


وأضاف عبر منصة (إكس) إن المنظمة تمكنت من إيصال أكثر من 40 مليون وجبة للأهل في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة، معربا عن الفخر بالشراكة معهم ومشيدا بجهودهم الاستثنائية.


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