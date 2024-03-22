الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة
التاريخ
3/22/2024 10:10:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن المنظمات الإنسانية؛ مثل WCK التي يقودها خوسيه أندريس، تعمل على إيصال المساعدات الحيوية.
وأضاف عبر منصة (إكس) إن المنظمة تمكنت من إيصال أكثر من 40 مليون وجبة للأهل في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة، معربا عن الفخر بالشراكة معهم ومشيدا بجهودهم الاستثنائية.
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