مزيد من الأمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ظهر يوم الأحد القادم والتي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية وفق الأرصاد الجوية.
وتوقعت الأرصاد أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة والرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وأضافت أن الأجواء ليل الأحد ستكون باردة في أغلب المناطق مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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