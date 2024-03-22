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مزيد من الأمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

3/22/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ظهر يوم الأحد القادم والتي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية وفق الأرصاد الجوية.
وتوقعت الأرصاد أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة والرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وأضافت أن الأجواء ليل الأحد ستكون باردة في أغلب المناطق مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.













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