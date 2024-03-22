ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني مستاء من تغيير (نايك) قميص منتخب إنجلترا

قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن شركة (نايك) الأمريكية للأدوات والمستلزمات الرياضية "لا ينبغي أن تعبث" بصليب سانت جورج، وذلك أثناء خوضه في جدل حول قرار صانع الملابس الرياضية تغيير لون العلم على القميص الجديد لمنتخب انجلترا لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة العملاقة عن تغييرها الصليب باستخدام خطوط أفقية أرجوانية وزرقاء فيما أسمته "تحديثا مرحا" لقميص منتخب إنجلترا قبل مشاركته ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا هذا الصيف.

وذكرت نايك أن الألوان مستوحاة من أطقم التدريب التي كان يرتديها منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966.

ويأتي حديث سوناك في أعقاب تعليقات زعيم المعارضة السير كير ستارمر، الذي قال إن العلم الأحمر والأبيض كان "موحدا"

وفي حديثه للصحفيين، قال سوناك "من الواضح أنني أفضل النسخة الأصلية، ورأيي العام هو أنه عندما يتعلق الأمر بأعلامنا الوطنية، فلا ينبغي لنا أن نعبث بها. لأنها مصدر فخر، وهوية".

وذهب ستارمر إلى أبعد من رئيس الوزراء البريطاني، حيث دعا نايك إلى "إعادة النظر" في قرار تعديل قميص المنتخب الإنجليزي.

وصرح ستارمر لصحيفة (ذا صن) البريطانية: "أنا من أشد المعجبين بكرة القدم، وأذهب لمتابعة لقاءات منتخب إنجلترا، ومباريات الرجال والسيدات، ويستخدم الجميع العلم. إنه موحد. لا يحتاج لتغيير. يتعين علينا فقط أن نفخر به".

أضاف ستارمر في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لذا أعتقد أنه ينبغي عليهم إعادة النظر في هذا وتغييره مجددا. لست متأكدا حتى من قدرتهم على شرح سبب اعتقادهم أنهم بحاجة للتغيير".

واجتذبت عريضة على موقع (تشانج دوت أورج) الألكتروني تدعو لتغيير التصميم، أكثر من 21 ألف توقيع بحلول الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت العالمي (جرينتش) اليوم الجمعة.

وانتقد بعض خبراء ومشجعي كرة القدم تصميم القميص وسعره منذ أن تم طرحه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، حيث طالب ستارمر أيضا بتخفيض ثمنه.

وكان متحدث باسم نايك صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام: "الطقم الأساسي لمنتخب إنجلترا في يورو 2024 يحطم التاريخ بلمسة عصرية على الطراز الكلاسيكي".

وتابع "إن زخرفة الأساور مستوحاة من معدات التدريب التي يرتديها أبطال إنجلترا عام 1966، مع تدرج من اللون الأزرق والأحمر يعلوه اللون الأرجواني. وتتميز الألوان نفسها أيضا بتفسير لعلم القديس جورج على الجزء الخلفي من الياقة".

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي استحوذت خلاله نايك على صفقة توريد ملابس المنتخب الألماني بدءا من عام 2027، لتنهي شراكة الاتحاد الألماني لكرة القدم مع شركة (أديداس) الرياضية المحلية، التي استمرت لمدة 70 عاما.

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