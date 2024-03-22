لقاح واعد لسرطان الرئة يمنع 90 % من الحالات ويكافح المرض المدمر

يعمل العلماء على تطوير لقاح واعد لسرطان الرئة، تشير الأبحاث إلى أنه سيكون فعالاً في منع ما يصل إلى 90% من الحالات.

سوف يقوم اللقاح - الذي سيتم إعطاؤه لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض - بتدريب جهاز المناعة على اكتشاف العلامات المبكرة للمرض ومهاجمتها.

ووصف الخبراء تلك اللحظة بأنها "لحظة حاسمة" في مكافحة المرض المدمر.

ويُعرف هذا اللقاح باسم "LungVax"، ويتم إنشاؤه من قبل جامعة أكسفورد ، ومعهد فرانسيس كريك، وكلية لندن الجامعية .

وكشف العلماء أن لقاح LungVax

سيحمل

خيطًا من الحمض النووي الذي يقوم بتدريب الجهاز المناعي على التعرف على المستضدات الجديدة الموجودة في خلايا الرئة غير الطبيعية.ثم يقوم بتنشيط جهاز المناعة لقتل هذه الخلايا ووقف سرطان الرئة.

وقال البروفيسور تيم إليوت، الباحث الرئيسي في جامعة أكسفورد: "السرطان مرض يصيب أجسامنا ومن الصعب على جهاز المناعة التمييز بين ما هو طبيعي وما هو سرطان".



وأضاف "يعد جعل الجهاز المناعي يتعرف على السرطان ويهاجمه أحد أكبر التحديات في أبحاث السرطان اليوم. يمكن أن يقدم هذا البحث لقاحًا جاهزًا يعتمد على تقنية لقاح أكسفورد، والتي أثبتت نفسها في جائحة كوفيد.

وإذا نجح اللقاح، فسوف ينتقل مباشرة إلى التجارب السريرية، التي تشمل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، مثل المدخنين الحاليين والسابقين المؤهلين حاليًا لفحوصات صحة الرئة المستهدفة في بعض أجزاء المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

يذكر ان أقل من 10% من المصابين بسرطان الرئة يبقون على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر.

وقالت البروفيسورة مريم جمال هانجاني من جامعة كوليدج لندن ومعهد فرانسيس كريك: "نعتقد أن اللقاح يمكن أن يغطي حوالي 90 في المائة من جميع سرطانات الرئة، استنادا إلى نماذج الكمبيوتر لدينا والأبحاث السابقة، وهذا التمويل سيسمح لنا باتخاذ الخطوات الأولى الحيوية نحو التجارب على المرضى".

وأضافت "لن يحل LungVax محل التوقف عن التدخين باعتباره أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة. لكنه يمكن أن يوفر طريقا قابلا للتطبيق لمنع ظهور بعض أنواع السرطان في المراحل المبكرة في المقام الأول."

ما هو سرطان الرئة؟

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة.

عادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة تظهر عليهم الأعراض في نهاية المطاف، بما في ذلك:

- السعال المستمر

- سعال الدم

- ضيق التنفس المستمر

– التعب غير المبرر وفقدان الوزن

– وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

يجب عليك رؤية الطبيب العام إذا كان لديك هذه الأعراض.

أنواع سرطان الرئة



هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة

يتم تصنيفهما حسب نوع الخلايا التي يبدأ فيها السرطان بالنمو.

هما:

- سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. الشكل الأكثر شيوعا، وهو ما يمثل أكثر من 87 في المائة من الحالات.



- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة - وهو شكل أقل شيوعًا وينتشر عادة بشكل أسرع من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

ويصيب سرطان الرئة بشكل رئيسي كبار السن. وهو نادر عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.



على الرغم من أن الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة، إلا أن التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا (يمثل حوالي 72% من الحالات).



وذلك لأن التدخين ينطوي على استنشاق عدد من المواد السامة المختلفة بانتظام.

علاج سرطان الرئة

يعتمد العلاج على نوع الطفرة التي يحملها السرطان، ومدى انتشاره، ومدى جودة صحتك العامة.

إذا تم تشخيص الحالة مبكرًا وكانت الخلايا السرطانية محصورة في منطقة صغيرة، فقد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة المنطقة المصابة من الرئة.

إذا كانت الجراحة غير مناسبة بسبب صحتك العامة، فقد يوصى بالعلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية بدلاً من ذلك.

إذا انتشر السرطان إلى حد كبير بحيث لا تكون الجراحة أو العلاج الإشعاعي فعالاً، فعادةً ما يتم استخدام العلاج الكيميائي.

هناك أيضًا عدد من الأدوية المعروفة باسم العلاجات المستهدفة.



وهي تستهدف تغييرًا محددًا في الخلايا السرطانية أو حولها مما يساعدها على النمو.



لا يمكن للعلاجات المستهدفة علاج سرطان الرئة ولكنها يمكن أن تبطئ انتشاره.













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