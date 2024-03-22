وزارة الصحة الإندونيسية: تضاعف حالات الإصابة بحمى الضنك في مارس



ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أن معدل حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد، تضاعف في مارس 2024، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وقالت رئيسة الاتصال العام والخدمات بالوزارة، ستي نادية ترمزي اليوم الجمعة "مقارنة عام 2023 بعام 2024، هناك زيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك، التي كانت من 15 ألف حالة إلى 35 ألف حالة(في عام 2024)، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية اليوم.



وذكر تقرير صادر عن المديرية العامة للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالوزارة ، أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بدأ يزداد، في نهاية شباط/فبراير 2024، حيث بلغ عدد الحالات حوالي 15 ألفا و977 .



جدير بالذكر أن حمى الضنك، هي عدوى فيروسية أعراضها تشبه أعراض الأنفلونزا وتنقل عن طريق البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.







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