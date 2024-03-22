دورة عجمان تدخل مرحلة الحسم في كرة القدم

تنطلق مساء غد السبت منافسات ربع نهائي بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي والتي تستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

وستقام المباريات على ملعب مركز كواترو الرياضي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويلعب دائرة البلدية والتخطيط حامل اللقب مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الساعة العاشرة مساء، ويلتقي القيادة العامة لشرطة عجمان مع جامعة المدينة عجمان الساعة الحادية عشرة مساء، وتستكمل المباريات الأحد بمواجهة هيئة النقل مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما يواجه دائرة الميناء والجمارك فريق مصرف عجمان.

وكانت منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول قد اختتمت الخميس، وشهدت فوز الإدارة العامة للدفاع المدني على مصرف عجمان بنتيجة 3-1 ليقفز رصيده إلى 6 نقاط

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي وصيفاً للمجموعة الأولى، ونجح مصرف عجمان في الخروج من عنق الزجاجة رغم خسارته وبلغ ربع النهائي عبر البطاقة الثانية لأفضل مركز ثالث برصيد 3 نقاط، مستغلاً فارق الأهداف بينه وبين جامعة عجمان.

وتمكن فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من تحقيق فوز ثمين على القيادة العامة لشرطة عجمان بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطاقة الأولى لأفضل مركز ثالث، في حين لم تؤثر الخسارة على شرطة عجمان الذي ضمن التأهل منذ الجولة الماضية كـمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة حقق جامعة عجمان الفوز الأول له وجاء على حساب جهاز الرقابة المالية بنتيجة 2-1، ولكنه لم يشفع له ببلوغ الدور ربع النهائي، فيما تجرع الرقابة المالية الخسارة الأولى ليبقى برصيد نقطتين ويودع المسابقة مبكراً.

وتشهد الدورة غداً السبت انطلاق منافسات سباق تحدي الموانع (أو سي آر) الذي يقام على مدار يومين في مركز عجمان الإبداعي بمشاركة 32 فريقاً، حيث يتنافس المشاركون لتخطي حواجز موزعة في أسرع وقت ممكن.

ويتضمن السباق 4 فئات مختلفة هي فئة فردي رجال، وفئة فرق رجال، وفئة فردي نساء، وفئة فرق نساء، وتم تخصيص جوائز قيمة للمركزين الأول والثاني عن كل فئة بالإضافة إلى جوائز فردية للمتميزين.

الألعاب الشعبية

على جانب آخر اختتمت الخميس منافسات الدور الأول لبطولة الألعاب الشعبية حيث جرى التنافس على 5 ألعاب وهي الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة، وسط أجواء تنافسية مثيرة.

وأسفرت مباريات المجموعة الثانية عن فوز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بصدارة المجموعة برصيد 17 نقطة بعد تألقه في جميع الألعاب خصوصاً لعبتي الكرابي وشد الحبل، وجاء فريق الكوماندوز ثانياً برصيد 11 نقطة، فيما تذيل شباب الزهراء ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.

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