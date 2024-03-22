باتسو ألتان تتعرض للإصابة..مباراتان لمنتخبنا في «تبليسي غراند سلام للجودو» اليوم



تستأنف صباح اليوم الجولة الثانية من بطولة «تبليسي غراند سلام للجودو»، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في العاصمة الجورجية تبليسي.

وينظم المنافسات اتحاد جورجيا للجودو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024، ويشارك منتخب الإمارات للجودو بلاعبين اثنين اليوم، ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط، ويلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كلغم، مع التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي بوزن تحت 81 كلغم، في الدور التمهيدي مع الفائز من مباراة عرب صبغة الله، وبايسيف تولان.

ويختتم منتخب الإمارات مشاركته غداً، حيث يلعب غريغوري آرام في منافسات وزن تحت 90 كلغم، مع بطل باراغواي جيني أنطونيو.

وكانت قرعة البطولة وضعت باتسو ألتان لاعبة منتخبنا مع بطلة كازاخستان المصنفة عالمياً باكيت كوساكبا في وزن تحت 57 كلغم، وتمكنت بطلة كازاخستان من تحقيق الفوز على باتسو ألتان، التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى، وكتفها اليسرى، بما قد يؤثر في مشاركتها في بطولة أنطاليا غراند سلام نهاية الشهر الجاري في تركيا.





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