Friday, 22 March 2024 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باتسو ألتان تتعرض للإصابة..مباراتان لمنتخبنا في «تبليسي غراند سلام للجودو» اليوم

3/22/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تستأنف صباح اليوم الجولة الثانية من بطولة «تبليسي غراند سلام للجودو»، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في العاصمة الجورجية تبليسي.

وينظم المنافسات اتحاد جورجيا للجودو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024، ويشارك منتخب الإمارات للجودو بلاعبين اثنين اليوم، ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط، ويلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كلغم، مع التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي بوزن تحت 81 كلغم، في الدور التمهيدي مع الفائز من مباراة عرب صبغة الله، وبايسيف تولان.

ويختتم منتخب الإمارات مشاركته غداً، حيث يلعب غريغوري آرام في منافسات وزن تحت 90 كلغم، مع بطل باراغواي جيني أنطونيو.

وكانت قرعة البطولة وضعت باتسو ألتان لاعبة منتخبنا مع بطلة كازاخستان المصنفة عالمياً باكيت كوساكبا في وزن تحت 57 كلغم، وتمكنت بطلة كازاخستان من تحقيق الفوز على باتسو ألتان، التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى، وكتفها اليسرى، بما قد يؤثر في مشاركتها في بطولة أنطاليا غراند سلام نهاية الشهر الجاري في تركيا.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108010569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث