انسحاب سارجنت من سباق أستراليا حتى يشارك زميله ألبون

سيغيب لوجان سارجنت سائق فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عن سباق جائزة أستراليا الكبرى بعد غد الأحد بعد منح سيارته إلى زميله أليكس ألبون الذي تعرضت سيارته لحادث كبير أثناء التجارب اليوم الجمعة مع عدم وجود سيارة بديلة.

وقال الفريق إن سيارة ألبون المحطمة تم سحبها وسيتم إعادتها للمصنع في جروف في إنجلترا لإصلاحها.

وأضاف الفريق "نظرا لعدم توفر سيارة ثالثة، يمكن للفريق أن يؤكد أنه اتخذ قرارا بأن ينافس أليكس فيما تبقى من التجارب والسباق بواسطة السيارة التي قادها لوجان سارجنت في التجارب الأولى والثانية".

وأدرك سارجنت، الذي حصد نقطة واحدة فقط في موسمه الأول العام الماضي بينما حصل ألبون على 27 نقطة ليحتل وليامز المركز السابع في الترتيب العام، أنه من الصعب تقبل الأمر.

وقال السائق الأمريكي (23 عاما) في بيان الفريق "هذه أصعب لحظة أستطيع أن أتذكرها في مسيرتي وليست سهلة على الإطلاق. لكنني هنا من أجل الفريق وسأواصل المشاركة بأي طريقة ممكنة خلال السباق لتحقيق أقصى قدر من ما يمكننا القيام به".

وشكر جيمس فاولز رئيس الفريق سارجنت على تفهمه الأمر.

وقال "من غير المقبول في العصر الحديث لفورمولا 1 ألا يكون لدينا سيارة بديلة، لكنه انعكاس لمدى تأخرنا في فترة الشتاء وتوضيح لسبب حاجتنا إلى إجراء تغيير كبير من أجل وضع أنفسنا في وضع أفضل في المستقبل.

"نتيجة لذلك، كان علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية اليوم. بينما لا ينبغي أن يعاني لوجان من خطأ لم يرتكبه، فإن كل سباق له أهمية عندما تكون المنافسة أكثر حدة من أي وقت مضى، لذلك اتخذنا القرار بناء على أفضل إمكاناتنا لحصد النقاط في السباق".

وأدى حادث ألبون إلى رفع العلم الأحمر وتوقف حصة التجارب الأولى عندما اصطدم السائق التايلاندي المولود في بريطانيا بالحاجز عند المنعطف السادس قبل أن يصدم بالحاجز المقابل ليتحطم جانبي السيارة.

ولم يصب السائق التايلاندي، الذي تعرض لحادث في نفس المنعطف العام الماضي خلال السباق، بأذى.

وقال "يجب أن أكون صادقا تماما وأقول إنه لا يوجد سائق يرغب في التخلي عن مقعده في السباق. لا أريد أبدا أن يحدث شيء كهذا.

"لقد كان لوجان دائما محترفا ماهرا ويساند الفريق منذ اليوم الأول، ولن يكون من السهل عليه أن يتقبل ذلك

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