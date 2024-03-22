ميدفيديف يبدأ الدفاع عن لقبه في ميامي وسط منافسة بين ألكاراز وسينر

يبدأ دانييل ميدفيديف مسيرته في بطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، لكن اللاعب الروسي سيواجه صعوبات في إثارة الاهتمام الذي عادة ما يكون يحظى به حامل اللقب، إذ تركز الجماهير اهتمامها على المنافسة الناشئة بين كارلوس ألكاراز ويانيك سينر.

ودخل ميدفيديف منافسات التنس في محاولة إنهاء سيطرة احتكار الثلاثة الكبار للأضواء التي احتلها روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال.

لكن حتى مع اقتراب هذا الجيل من نهاية مسيرته، يجد ميدفيديف (28 عاما) نفسه مرة أخرى يغرد خارج السرب، إذ أشعلت المنافسة بين ألكاراز المصنف الثاني عالميا وسينر بطل أستراليا المفتوحة بطولة ميامي.

وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي أمس الخميس "أحاول اللحاق بهم هنا وهناك. لكن بالنسبة لي دائما ما يكون التحدي جيدا عندما يكون لدينا هؤلاء الشباب، فهذا يجعلك أفضل.

"كلما لعبت أكثر كلما زاد عدد اللاعبين الشبان وكلما حاولت التكيف مع طريقة لعبي وهذا ما أحاول القيام به الآن".

ولم يكن ميدفيديف، الذي تمتد مسيرته لجيلين من اللاعبين، مناسبا لأي من الجيلين على الإطلاق. لكن موهبته لا شك فيها، إذ تتميز سيرته الذاتية بلقب بطولة أمريكا المفتوحة وخمس مشاركات أخرى في نهائي البطولات الأربع الكبرى.

وإذا كان هناك ما يعيق ميدفيديف فهو عدم قدرته على تقديم أداء متسق في اللحظات الكبرى، حيث خسر مرتين في نهائي البطولات الأربع الكبرى أمام نادال ومرتين أخريين أمام ديوكوفيتش، الذي لا يشارك في بطولة ميامي المفتوحة الحالية.

وكان ألكاراز الذي أنهى آمال اللاعب الروسي في قبل نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، بينما فاز اللاعب الإسباني أيضا على ميدفيديف في آخر نهائيين في إنديان ويلز.

وقال ميدفيديف "أعتقد أنه في كل رياضة عندما تلعب بطريقة دفاعية يرغب الجمهور في رؤية الضربات. بمجرد مشاركة كارلوس في البطولات اكتسب الكثير من الجماهيرية لأنه يطلق ضربات ساحقة كثيرة"

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