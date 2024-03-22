الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء طبي لمصاب تعرص لحادث مروري في غياثي

الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء طبي لمصاب تعرص لحادث مروري في غياثي
التاريخ
3/22/2024 9:18:03 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ الحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة أبوظبي مهمة إخلاء طبي لشخص تعرض لحادث مروري في مدينة غياثي في إمارة أبوظبي، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة. وتم إخلاء المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى "مدينة زايد" لتلقي العلاج اللازم.
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