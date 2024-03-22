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الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء طبي لمصاب تعرص لحادث مروري في غياثي

3/22/2024 9:18:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نفذ الحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة أبوظبي مهمة إخلاء طبي لشخص تعرض لحادث مروري في مدينة غياثي في إمارة أبوظبي، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة. وتم إخلاء المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى "مدينة زايد" لتلقي العلاج اللازم.


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