شطرنج العين ينظم كرنفال يوم الأم

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم "نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية "مهرجان كرنفال العين ليوم الأم بالقاعة الرئيسية بفندق ومنتجع دانات العين تكريماً لأمهات لاعبي ولاعبات النادي.
حضر المهرجان الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي وهشام الطاهر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للنادي والدكتورة منى مصطفى رئيس نادي جمهورية مصر العربية بمدينة العين ولفيف من المدعوين من الشركاء الاستراتيجيين للنادي والرعاة.
وهنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمهات العالم بهذه المناسبة الغالية .. معرباً عن امتنانه لأمهات لاعبي النادي وثمّن دورهن البارز في دعم مسيرة أبنائهن وبناتهن الحافلة بالإنجازات الرياضية المتميزة للنادي ولدولتنا الحبيبة..وأكد أهمية دور الأمهات في تنمية شخصية اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم على الإبداع والتميز في المجال الرياضي والذهني.
تضمن الحفل توزيع وشاح الأم المثالية ووشاح يوم الأم على أمهات لاعبات ولاعبي النادي اللاتي أعربن عن سعادتهن بهذا التكريم وشكرن رئيس النادي على هذه المبادرة.
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