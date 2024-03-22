شطرنج العين ينظم كرنفال يوم الأم

نظم "نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية "مهرجان كرنفال العين ليوم الأم بالقاعة الرئيسية بفندق ومنتجع دانات العين تكريماً لأمهات لاعبي ولاعبات النادي.

حضر المهرجان الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي وهشام الطاهر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للنادي والدكتورة منى مصطفى رئيس نادي جمهورية مصر العربية بمدينة العين ولفيف من المدعوين من الشركاء الاستراتيجيين للنادي والرعاة.

وهنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمهات العالم بهذه المناسبة الغالية .. معرباً عن امتنانه لأمهات لاعبي النادي وثمّن دورهن البارز في دعم مسيرة أبنائهن وبناتهن الحافلة بالإنجازات الرياضية المتميزة للنادي ولدولتنا الحبيبة..وأكد أهمية دور الأمهات في تنمية شخصية اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم على الإبداع والتميز في المجال الرياضي والذهني.

تضمن الحفل توزيع وشاح الأم المثالية ووشاح يوم الأم على أمهات لاعبات ولاعبي النادي اللاتي أعربن عن سعادتهن بهذا التكريم وشكرن رئيس النادي على هذه المبادرة.

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