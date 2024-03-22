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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

3/22/2024 9:18:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الكبيرة "الجمعة" وشعر به سكان العاصمة جاكرتا، حسبما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع عند الساعة 15,52 "الساعة 08,52 ت غ "على عمق حوالي ثمانية كيلومترات، وكان مركزه قبالة جزيرة باويان على ساحل جاوا الشمالي الشرقي. ولم يصدر أي انذار باحتمال حصول تسونامي.

وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا لحقت بحوالي 15 مبنى في منطقة وسط جاوا، من بينها مستشفى ومدارس.

ولحقت أضرار في مبنيين في مدينة توبان الواقعة على ساحل جاوا الشمالي في إقليم وسط جاوا على بعد حوالي مئة كيلومتر من سورابايا.

وقد أصيبت امرأة مسنة بجروح طفيفة. شعر بالهزة خصوصا في شرق جاوا ولا سيما مدينة سورابايا الكبيرة.


ويسجل في اندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني منتظم بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الطبقات التكتونية.

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