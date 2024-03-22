طائرات مسيرة أوكرانية تضرب منشآت لتكرير النفط في روسيا



ضربت طائرات مسيرة أوكرانية منشآت، تمثل أكثر من عشر قدرة تكرير النفط في روسيا، لكن التخفيض الفعلي في معالجة النفط الخام، ربما يكون نصف هذا الحجم فقط، لأن الصناعة التحويلية في البلاد، يمكن أن تستفيد من الركود الحالي في النظام.



ومن المتوقع أن تتراجع أحجام معالجة النفط الخام الأولية، بمقدار 300 ألف إلى 400 ألف برميل، يومياً، نتيجة للموجة الأخيرة من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لتصل إلى متوسط ما بين خمسة ملايين إلى 5.2 مليون برميل يوميا، حسب تحليلات لوكالة "بلومبرج" للأنباء.



ومن شأن خفض بمثل هذا الحجم، أن يدفع معدل تكرير النفط في البلاد، إلى مستويات لم تشهدها، منذ ربيع عام 2022، عندما ابتعد الكثير من المشترين عن المنتجات النفطية الروسية، بعد غزو أوكرانيا.



ومع دخول الحرب في أوكرانيا، عامه الثالث، تستخدم كييف الطائرات المسيرة لاستهداف الصناعات الرئيسية لدى عدوها، بهدف الحد من إمدادات الوقود إلى خط المواجهة وقطع تدفق أموال النفط إلى خزائن الكرملين.

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