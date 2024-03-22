Friday, 22 March 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرات مسيرة أوكرانية تضرب منشآت لتكرير النفط في روسيا

3/22/2024 9:18:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ضربت طائرات مسيرة أوكرانية منشآت، تمثل أكثر من عشر قدرة تكرير النفط في روسيا، لكن التخفيض الفعلي في معالجة النفط الخام، ربما يكون نصف هذا الحجم فقط، لأن الصناعة التحويلية في البلاد، يمكن أن تستفيد من الركود الحالي في النظام.


ومن المتوقع أن تتراجع أحجام معالجة النفط الخام الأولية، بمقدار 300 ألف إلى 400 ألف برميل، يومياً، نتيجة للموجة الأخيرة من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لتصل إلى متوسط ما بين خمسة ملايين إلى 5.2 مليون برميل يوميا، حسب تحليلات لوكالة "بلومبرج" للأنباء.


ومن شأن خفض بمثل هذا الحجم، أن يدفع معدل تكرير النفط في البلاد، إلى مستويات لم تشهدها، منذ ربيع عام 2022، عندما ابتعد الكثير من المشترين عن المنتجات النفطية الروسية، بعد غزو أوكرانيا.


ومع دخول الحرب في أوكرانيا، عامه الثالث، تستخدم كييف الطائرات المسيرة لاستهداف الصناعات الرئيسية لدى عدوها، بهدف الحد من إمدادات الوقود إلى خط المواجهة وقطع تدفق أموال النفط إلى خزائن الكرملين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108010486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث