ألمانيا.. تراجع قياسي في أسعار العقارات خلال 2023



سجلت المنازل والشقق في ألمانيا العام الماضي أكبر تراجع في الأسعار منذ بداية الألفية حيث خسرت ما متوسطه 4ر8 % من قيمتها مقارنة بـ2022.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة، "كان ذلك أكبر تراجع سنوي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 2000 وأول تراجع منذ 2007".

كانت أسعار العقارات السكنية قفزت بشكل مطرد في الفترة بين عامي 2008 و 2022.



وتتوقع البنوك أن ينتهي أحدث تراجع العام الجاري، فيما تتراجع معدلات الفائدة مجددا.

وفي المناطق الحضرية، جاء التراجع في أسعار المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة أعلى حيث بلغ 11 % في الربع الأخير من 2023، مقارنة بنفس الربع من العام السابق عليه. ودفع مشترو الوحدات السكنية 7 % أقل.

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