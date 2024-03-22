الإمارات.. طقس الغد غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة سقوط أمطار على فترات والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 01:32 والجزر الأول عند الساعة 18:47والجزر الثاني عند الساعة 06:51

بحرعمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 21:30 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:42 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 21 80 30

دبي 32 22 80 35

الشارقة 32 20 85 30

عجمان 30 22 75 35

أم القيوين 30 18 80 35

رأس الخيمة 31 19 75 25

الفجيرة 30 23 75 35

العـين 34 18 70 15

ليوا 36 19 55 10

الرويس 29 18 80 20

السلع 28 20 80 30

دلـمـا 28 20 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 90 60

أبوموسى 27 24 85 65

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