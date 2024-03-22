ارتفاع إصابات الجنود الإسرائيليين في هجوم غرب رام الله إلى 7 واستشهاد المنفذ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة اليوم الجمعة إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح في اشتباكات مع مسلح فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية مقتل الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان فلسطينيون أن قوات جيش الاحتلال أخلت مصابين من المكان.
MENAFN22032024000208011052ID1108010385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.