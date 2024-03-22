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ارتفاع إصابات الجنود الإسرائيليين في هجوم غرب رام الله إلى 7 واستشهاد المنفذ

3/22/2024 9:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة اليوم الجمعة إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح في اشتباكات مع مسلح فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.


وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية مقتل الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان فلسطينيون أن قوات جيش الاحتلال أخلت مصابين من المكان.

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