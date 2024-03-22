7 نصائح للتغلب على عسر الهضم في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عند قدوم شهر رمضان المبارك تتزين الموائد بالعديد من الأطعمة المختلفة، وكذلك المقبلات المقرمشة والسلطات والمخللات، بالإضافة إلى العصائر والأطباق الساخنة الرئيسية.



وعند تناول مختلف الأكلات بأنواعها بجانب شرب العصائر وتناول السلطات والمخللات والشوربة والمسبكات، بشكل عشوائي على الإفطار بعد صيام دام لحوالي 15 ساعة، يؤدي ذلك إلى الإصابة بعسر الهضم.

ويتسبب عسر الهضم بإفراغ المعدة ببطء أكثر من المعتاد، ما يسبب الغثيان، والقيء، والشعور بالامتلاء بسرعة عند تناول الطعام، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، ويرافق هذه الحالة الشعور بالألم، أو الانزعاج في المعدة، أو الجزء العلوي من البطن.



نصائح للتغلب على عسر الهضم

1- ابدأ إفطارك بالتمر أو القليل من الماء.

2- مضغ الطعام جيدا لأنه أول عملية في الهضم.



3- الابتعاد عن التغيير المفاجئ في كمية ونوعية الطعام.

4- قسم وجباتك إلى وجبات خفيفة في ساعات الإفطار.



5- مسار النشاط البدني خاصة المشي بعد الإفطار.

6- تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام.



7- الحرص على تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف الغذائية.

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