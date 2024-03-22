تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 450 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق للثالث من نيسان المقبل، بنسب تتراوح بين 9 - 50%.



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان الجمعة، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.



وبين القضاة، أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر رابط إلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و(آي أو إس) تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).



وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.