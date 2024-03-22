شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على غرب غزة
التاريخ
3/22/2024 8:09:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وقال المراسل إن الجيش الإسرائيلي يقصف قصفا مدفيعا بشكل متواصل على المناطق الغربية لمدينة غزة.
MENAFN22032024000208011052ID1108010181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.