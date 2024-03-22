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شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على غرب غزة

3/22/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وقال المراسل إن الجيش الإسرائيلي يقصف قصفا مدفيعا بشكل متواصل على المناطق الغربية لمدينة غزة.


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