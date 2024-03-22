50 % انخفاض الطلب على المطاعم أول رمضان... توقعات بزيادة النشاط بعد منتصف الشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
قالت نقابة المطاعم إن الطلب على المطاعم قد انخفض بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأسبوع الأول من رمضان في العام الماضي.
وعزت النقابة، في حديث لـ "الوكيل الإخباري"، هذا الانخفاض إلى تأثير حرب غزة على الأردنيين، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية نظرًا لأن رواتب الشهر السابق صرفت على احتياجات الشهر الفضيل.
وأشارت النقابة إلى تغير نمط استهلاك المواطنين بعد جائحة كورونا ليتجهوا نحو الترشيد في الإنفاق.
وأكدت أن الكثير من الأسر الأردنية اعتزمت إعداد مائدتها في المنزل خلال الثلث الأول من رمضان.
وأوضحت النقابة أن الطلب خلال الأسبوع الأول من رمضان تركز على وجبات الدجاج المقلي للإفطار والحمص والفلافل للسحور في بعض المطاعم المحددة.
وأكدت النقابة أن العروض متوفرة والأسعار مستقرة في غالبية المطاعم، مع توفر بوفيهات في بعض المطاعم السياحية.
وتوقعت النقابة زيادة الطلب بعد منتصف رمضان ونهاية الشهر المبارك تزامنًا مع صرف الرواتب وفقًا للعرف المعتاد.
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