50 % انخفاض الطلب على المطاعم أول رمضان... توقعات بزيادة النشاط بعد منتصف الشهر

MENAFN - Al Wakeel News)

قالت نقابة المطاعم إن الطلب على المطاعم قد انخفض بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأسبوع الأول من رمضان في العام الماضي.

وعزت النقابة، في حديث لـ "الوكيل الإخباري"، هذا الانخفاض إلى تأثير حرب غزة على الأردنيين، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية نظرًا لأن رواتب الشهر السابق صرفت على احتياجات الشهر الفضيل.

وأشارت النقابة إلى تغير نمط استهلاك المواطنين بعد جائحة كورونا ليتجهوا نحو الترشيد في الإنفاق.

وأكدت أن الكثير من الأسر الأردنية اعتزمت إعداد مائدتها في المنزل خلال الثلث الأول من رمضان.

وأوضحت النقابة أن الطلب خلال الأسبوع الأول من رمضان تركز على وجبات الدجاج المقلي للإفطار والحمص والفلافل للسحور في بعض المطاعم المحددة.

وأكدت النقابة أن العروض متوفرة والأسعار مستقرة في غالبية المطاعم، مع توفر بوفيهات في بعض المطاعم السياحية.

وتوقعت النقابة زيادة الطلب بعد منتصف رمضان ونهاية الشهر المبارك تزامنًا مع صرف الرواتب وفقًا للعرف المعتاد.